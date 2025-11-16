افتتاح طرح ملی «همیار گاز» ویژه دانشآموزان درقزوین
مراسم افتتاح طرح ملی «همیار گاز» ویژه دانشآموزان، صبح امروز در مدرسه رشادت قزوین برگزار شد.
اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، در این مراسم گفت: امروز باید یاد بگیریم چگونه گاز را مصرف کنیم تا دچار مشکلاتی مانند گازگرفتگی نشویم و همچنین به اندازهای مصرف کنیم که همه از این نعمت برخوردار باشند.
وی با اشاره به اهمیت آموزش در این زمینه افزود: آموزش دانشآموزان در خصوص ایمنی و صرفهجویی در مصرف انرژی، نه تنها از بروز حوادث جلوگیری میکند بلکه میتواند الگویی برای خانوادهها و جامعه باشد.
طرح «همیار گاز» با مشارکت شرکت گاز و آموزش و پرورش اجرا میشود و دانشآموزان بهعنوان سفیران فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه انرژی در مدارس و خانوادهها نقشآفرینی خواهند کرد.