به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ این طرح با هدف ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز در میان دانش‌آموزان آغاز به کار کرد.

اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، در این مراسم گفت: امروز باید یاد بگیریم چگونه گاز را مصرف کنیم تا دچار مشکلاتی مانند گازگرفتگی نشویم و همچنین به اندازه‌ای مصرف کنیم که همه از این نعمت برخوردار باشند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در این زمینه افزود: آموزش دانش‌آموزان در خصوص ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، نه تنها از بروز حوادث جلوگیری می‌کند بلکه می‌تواند الگویی برای خانواده‌ها و جامعه باشد.

طرح «همیار گاز» با مشارکت شرکت گاز و آموزش و پرورش اجرا می‌شود و دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه انرژی در مدارس و خانواده‌ها نقش‌آفرینی خواهند کرد.