در پی فعالیت سامانه بارشی در استان تاکنون در خرم آباد ۴.۴ میلیمتر، بروجرد ۰.۳، کوهدشت ۸.۴، الیگودرز ۱.۱، پلدختر ۱۱.۶، دورود ۰.۴، الشتر ۱، نورآباد ۱۶.۷، ازنا ۵، چگنی ۶.۲، ایمان آباد ۲.۵، سپید دشت ۸.۲، ریمله ۳.۵ و شول آباد ۱۶.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

بیشترین میزان بارندگی در رومشکان با ۱۷.۵ میلیمتر و کمترین میزان در سیلاخور با ۰.۱ میلیمتر گزارش شده است.

فعالیت سامانه بارشی از امروز در استان کاهش خواهد یافت.

با فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ ساعت گذشته در استان،رگبار و بارش برف در ارتفاعات، مناطقی همچون گرین کوه، اشترانکوه و گردنه گله بادوش الیگودرز را سپید پوش کرد