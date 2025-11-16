پخش زنده
جشنواره مالک اشتر سپاه استان سمنان با معرفی برترین ها پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در پانزدهمین جشنواره مالک اشتر سپاه استان سمنان از ۸۷ نفر از برگزیدگان ردههای مختلف بسیج ، سپاه ، گروهای جهادی ، مهدهای قرآنی و بسیج اقشار قدردانی شد.
سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم استان در این جشنواره گفت: معرفی الگوهای بسیجی در تراز انقلاب و نمایش ابتکارات و خلاقیتها از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
حجت الاسلام سیروس حکمتی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان هم گفت: بسیج و بسیجی نماد عزم، اراده، ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار و بی عدالتی در جهان است.