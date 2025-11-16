پخش زنده
آئینهای فرهنگی و صنایع دستی هنرمندان کشورمان در جشنواره بین المللی صنایع دستی ویتنام مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ نمایش آئینهای ویژه فرهنگی کشورمان با لباسهای محلی و عرضه آثار صنایع دستی استادکاران و تولید کنندگان ایرانی این صنعت در جشنواره و نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ویتتام با استقبال ویژه بازدیدکنندگان مواجه شده است.
نمایندگان کشورمان با عرضه طیف متنوعی از آثار صنایع دستی ایران در قالب چندین غرفه، گوشهای از ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی - هنری کشورمان را به نمایش گذاشتند.
نمایندگانی از دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز در این جشنواره بین المللی از آئینها و ظرفیتهای هنری - فرهنگی خود در این جشنواره و نمایشگاه بین المللی رونمایی کردند.
جشنواره و نمایشگاه بین المللی صنایع دستی به ابتکار وزارت کشاورزی و محیط زیست ویتنام به مدت چهار روز در ارگ مرکزی شهر هانوی برای بازدید علاقمندان به هنر و فرهنگ و صنایع دستی کشورهای این منطقه برپاست.