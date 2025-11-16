به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شاهرود از برگزاری ۵۵ عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در این شهرستان خبر داد.

سیدابراهیم موسوی گفت: افتتاح کتابخانه مشارکتی روستای احمدآباد بخش بیارجمند، آغاز عملیات اجرایی ساخت کتابخانه خیابان شهید صدوقی و رونمایی هشت عنوان کتاب از جمله این برنامه هاست.

۲۴ آبان تا ۳۰ آبان به نام هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گذاری شده است.