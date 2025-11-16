

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد، در حاشیه این مراسم گفت: نخستین محفل قرآنی «میهمانی آیه‌ها» در چارچوب طرح جامع مسجد پایگاه قرآن، با حضور گسترده نوجوانان یزدی و جمعی از مسئولان استان در مسجد ولایت صفائیه برگزار شد.

سید یحیی نجم‌الهُدی افزود: در این آیین معنوی که با حضور استاندار یزد و محمدحسین عظیمی، قاری بین‌المللی قرآن کریم، همراه بود، بیش از ۸۰۰ نوجوان به صورت جمعی به تلاوت آیات قرآن پرداختند و جلوه‌ای متفاوت از انس نسل جوان با کلام وحی رقم خورد.

وی ادامه داد: این طرح با هدف گسترش فعالیت‌های قرآنی در میان نوجوانان و تبدیل مساجد به پایگاه‌های فعال تلاوت و آموزش قرآن طراحی شده و هم‌اکنون در بیش از ۱۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان در حال اجراست.

نجم الهدی با اشاره به حضور هفتگی قاریان و مربیان قرآنی افزود: محافل قرآن هر هفته در یکی از مساجد استان برگزار می‌شود و تلاش ما این است که با ایجاد فضایی شوق‌انگیز و منظم، نوجوانان را به سمت فعالیت‌های قرآنی و معنوی جذب کنیم.

محفل «میهمانی آیه‌ها» آغازگر سلسله‌برنامه‌هایی است که در ماه‌های آینده در مساجد مختلف استان یزد اجرا خواهد شد و مسئولان امیدوارند این حرکت زمینه‌ساز گسترش فرهنگ قرآن‌خوانی در میان نسل جدید باشد.