آقای غلامرضا صفرنژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، درباره کیفیت محصولات تولیدی کارخانه‌های چینی و بلور داخل کشور افزود: پس از تحریم‌های ظالمانه و رصد نظام جمهوری اسلامی درباره واردات کالا‌های خارجی، کارخانجات تولید داخل به حدی از تولید با کیفیت محصولات چینی و بلور رسیدند که امروز قابل رقابت با خارجی‌ها هستند.

رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران گفت: البته مشکلاتی از جمله توزیع کالا، قیمت گذاری روی محصولات تولیدی وجود دارد ضمن اینکه سرمایه گذاری برای نشان سازی تجاری کالا‌های تولیدی با هدف برتری کیفیت محصولات در سطح بین المللی، مغفول مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به وفور منابع خدادادی در کشور، مانند کائولن یا همان خاک چینی که مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات چینی است، انگیزه تولید این محصول را بیش از پیش در کشور ایجاد کرده است.

صفرنژاد با اشاره به تدوین طرحی به عنوان زنجیره تولید که هدفش رفع موانع تولید از کارخانه تا توزیع کالا در بازار است، گفت: زنجیره تولید باید به اتحادیه چینی و بلور برسد، زیرا این اتحادیه می‌تواند روی کیفیت کالا‌های تولیدی و مبحث قیمت گذاری نظارت کند و همچنین پاسخگوی شکایات مردمی به لحاظ برخی سوء استفاده‌ها که توسط فروشندگان در بازار اتفاق می‌افتد، باشد.

رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران درباره ریبرند کردن محصولات چینی تولید داخل یا همان بازسازی نشان تجاری افزود: برخی از تولیدکنندگان، محصولات تولیدی خود را که از لحاظ کیفیت با خارجی‌ها رقابت می‌کند را بدون نشان تجاری به فروشنده عرضه می‌کنند، فروشندگان نیز با توجه به تحریم کشورمان برای صادرات محصولات و فروش آسان تر، نشان‌های تجاری خارجی روی محصولات تولید داخل ثبت می‌کنند.

وی اضافه کرد: روزی تحریم‌های کشور برداشته خواهد شد همانطور که جنگ ایران و عراق و جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تمام شد حالا سوال اینجاست که چرا تولیدکننده داخلی، زیرساختی برای نشان تجاری خود تعریف نمی‌کند تا در آینده بتواند تولیداتش را با نشان تجاری خود به بازار‌های بین المللی عرضه کند.

رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران گفت: تنها دو کارخانه تولید محصولات چینی، تولیداتشان را با نشان تجاری خود در نمایشگاه‌های بین المللی عرضه می‌کنند؛ نشان سازی تجاری تولیدات، یکی از الزامات تولیدکنندگان برای حضور در بازار‌های بین المللی است.

صفرنژاد گفت: پیشنهاد این اتحادیه به خریداران محصولات چینی این است که از فروشندگان محصولات تولید داخل را تقاضا کنند، زیرا به لحاظ کیفیت، تولیدات داخل به قدری افزایش یافته است که در مقایسه با محصولات خارجی، برابری می‌کند و در صورت نیاز به بررسی کیفیت، کارشناسان اتحادیه چینی و بلور تهران مستقر در بازار شوش، جوابگوی سوالات آنها خواهند بود.