به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، شهریار مرشدی گفت: در هفتمین نمایشگاه بین المللی خرما برای حمایت از صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی و ایجاد درآمد برای اعضای صندوق‌ها، ۲ عرفه در اختیار آنها قرار گرفت و اعضای صندوق‌ها محصولات تولیدی خود را به بازدید کنندگان عرضه کردند.

وی بیان کرد: تشکیل صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در استان بوشهر از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ با تشکیل ۵۵ صندوق در روستا‌های استان با مشارکت زنان روستایی و عشایری آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. تا کنون ۷۷ صندوق با ۲ هزار و ۸۹۹ نفر عضو در کل استان وجود دارد.

مرشدی افزود: هدف از تشکیل این صندوق‌ها جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و سپس شرکت دادن زنان در اقتصاد جامعه و خانواده است که در طول این چند سال نقش بسزایی ایفا کرده‌اند و توانسته‌اند با تسهیلات کم بهره و سرمایه‌های بسیار ناچیز تحولی در اقتصاد خانواده ایجاد کنند.

وی بیان کرد: سالانه با اجرای دوره‌های آموزشی ویژه اعضا صندوق‌ها توسط مدیریت هماهنگی ترویج و با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مراکز توانمندی زنان روستایی بیش از پیش شده است که این موضوع در افزایش درآمد خانوار روستایی و عشایری و خوداتکایی جوامع محلی نقش بسزایی دارد.