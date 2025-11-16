پخش زنده
امروز: -
برنامههای «عصر صبا»، با موضوع حمایت از کسانی که از بند اعتیاد راه شدهاند و «روستا دوستا»، با معرفی روستای حصار در استان بوشهر، امروز از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عصر صبا»، با نگاهی تازه و متفاوت، به سراغ موضوع مهم «ترک عادت» میرود، از ترک رفتارهای کوچک روزمره گرفته تا عبور از اعتیاد و بازگشت به زندگی سالم. این برنامه تلاش میکند نشان دهد که هر تغییر بزرگی از تصمیمی کوچک آغاز میشود و پشت هر تلاش موفق، شبکهای از حمایتهای انسانی وجود دارد.
در این قسمت، «عصر صبا» علاوه بر بررسی شیوههای اصلاح و کنارگذاشتن عادتهای نادرست، به یکی از چالشبرانگیزترین مصادیق ترک عادت یعنی رهایی از اعتیاد نیز میپردازد. برنامه با نگاهی انسانی و بدون پیشداوری، نقش خانواده، دوستان و جامعه را در حمایت از افرادی که در مسیر بهبود قرار دارند مطرح میکند، افرادی که برای بازگشت به زندگی عادی، نه تنها اراده و انگیزه، بلکه حمایت، اعتماد و فرصت، نیاز دارند.
یکی از محورهای این برنامه، معرفی نمونههایی از حمایتهای اجتماعی و کارآفرینانه است، از کارفرمایانی که با ایجاد فرصتهای شغلی دست افراد ترککرده را میگیرند تا خیرینی که با برنامههای آموزشی و توانمندسازی، امید تازهای به این مسیر دشوار میبخشند.
در بخش تعاملی برنامه نیز مخاطبان با پرسشهایی مانند «شما برای ترک کدام عادت تلاش کردهاید؟ چه کسی بیشتر از همه همراهتان بوده؟» یا «تا به حال شاهد حمایت از فردی در مسیر ترک اعتیاد بودهاید؟» دعوت میشوند تا تجربهها و نگاههای خود را به اشتراک بگذارند و بخشی از گفتمان حمایتی جامعه باشند.
شنوندگان میتوانند با ارسال پیامک، تماس تلفنی و پیامرسان شبکه، در این گفتوگو مشارکت کنند و صدای کسانی باشند که مسیر تغییر را آغاز کردهاند.
«عصر صبا» به تهیهکنندگی رضا عزتی و اجرای مهدی پُر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش میشود.
«روستا دوستا»، این هفته سفری شنیدنی به روستای حصار در استان بوشهر تدارک دیده است، سفری که با روایت زیباییهای طبیعی، آیینهای محلی و آثار تاریخی این روستای سرسبز، شنوندگان را به دل فرهنگ و تاریخ جنوب کشور میبرد.
در این قسمت، گروه برنامه به گوشههایی از زندگی روزمره اهالی میپردازد، از آیینهای بندری و موسیقی محلی گرفته تا جشنها و مراسمی که همچنان با اصالت گذشته برگزار میشود. علاوه بر جلوههای فرهنگی، این برنامه نگاهی ویژه به جاذبههای تاریخی روستای حصار دارد؛ از جمله قلعه حصار که یکی از بناهای برجایمانده از دورههای اسلامی و از مهمترین نمادهای تاریخی منطقه است. این قلعه با دیوارهای بلند سنگی، برجهای نگهبانی و معماری دفاعی خاص جنوب، روایتگر گذشتهای است که در آن روستا نقش مهمی در امنیت و دادوستد محلی داشته است. گفته میشود که این قلعه در گذشته محل استقرار نیروهای محلی و گاه پناهگاه مردم در زمان درگیریها بوده و امروز یکی از نقاط جذاب برای گردشگران و پژوهشگران تاریخ بوشهر محسوب میشود.
«روستا دوستا»، در ادامه با معرفی دیگر نقاط تاریخی و فرهنگی حصار، از جمله بقایای بناهای اسلامی و مسیرهای قدیمی روستا، تلاش میکند تصویر کاملی از پیشینه کهن این منطقه ارائه دهد و شنوندگان را با لایههای کمتر دیدهشده فرهنگ جنوب آشنا کند.
شنوندگان میتوانند همراه با «روستا دوستا» سفر متفاوتی به دل تاریخ، طبیعت و فرهنگ بوشهر تجربه کرده و از طریق پیامک و پیامرسانهای رادیو در بخشهای مسابقهای و تعاملی برنامه مشارکت داشته باشند.
برنامه «روستا دوستا» به صورت مسابقهای با حضور و مشارکت فعال روستاییان و علاقهمندان اجرا میشود و این فرصت را فراهم میآورد تا ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی روستاهای ایران از زبان خود اهالی و دوستداران روستا معرفی شود.
این برنامه به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش میشود.