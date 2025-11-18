همایش «خانواده پرشور، آینده پرنور» با هدف تبیین اهمیت خانواده، نقش تربیتی والدین و بررسی تهدیدات نرم دشمن در حوزه فرهنگی و جمعیتی در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام حکمتی‌نیک، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان سمنان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری والدین در برابر فرزندان افزود: دشمن تلاش می‌کند از طریق هجمه‌های فرهنگی، بنیان خانواده را تضعیف کند و در این شرایط هوشیاری جامعه و تقویت روابط خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهید مهدی مزینانیان‌ از شهدای مدافع امنیت استان سمنان و شهید ابوالفضل شهباز از شهدای جنگ ۱۲ روزه استان که فرزندانشان پس از شهادت آنها متولد شده بودند تجلیل شد.