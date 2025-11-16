به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری قاتل فراری در یک عملیات هوشمندانه خبر داد.

سرهنگ نورالدین ناظمی گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری و وقوع قتل در اراک، متهم از محل متواری شد.

ناظمی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که مردی ۴۸ ساله در درگیری بر سر اختلافات شخصی با سلاح سرد به قتل رسیده است.

او با بیان اینکه قاتل قصد فرار به سمت استان‌های جنوبی را داشت، گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی از محل اختفای متهم فراری مطلع و با هماهنگی قضایی، قاتل را که مردی ۴۰ ساله بود در مخفیگاهش دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.