

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی، نماینده وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

امیررضا صادقیان در مرحله یک هشتم نهایی وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم برابر ویگیتان کلیش از ترکیه قرار گرفت و با در دو راند پیاپی موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.

صادقیان در راند اول ۹ بر ۵ به برتری رسید و در راند دوم هم ۲ بر صفر پیروز شد تا در نهایت دستش به عنوان برنده بالا برود.

تکواندوی ایران در نخستین روز رقابت‌ها و یک مدال طلا و دو برنز گرفت و امروز (یکشنبه) نیز چهار نماینده (روژان گودرزی، علی اصغر علی مرادیان، یلدا ولی نژاد و امیررضا صادقیان) دارد.