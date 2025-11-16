رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون بیش از ۵۲ هزار خودروی بدون گواهی معتبر معاینه فنی و بیش از ۱۰۹۰۰ وسیله نقلیه دودزا در سطح پایتخت شناسایی و اعمال قانون شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور گفت: معاینه فنی تضمین‌کننده ایمنی خودرو و سلامت شهروندان است. خودرو‌هایی که بدون گواهی معتبر در سطح شهر تردد می‌کنند، علاوه بر افزایش احتمال بروز نقص فنی و تصادفات، سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند

وی افزود: از اول مهرماه تاکنون مأموران پلیس راهور تهران بزرگ بیش از ۵۲ هزار خودرو بدون معاینه فنی معتبر را اعمال قانون کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: خودرو‌های سواری پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید ملزم به دریافت گواهی معتبر معاینه فنی هستند. مدارک لازم جهت دریافت گواهی معاینه فنی کارت خودرو، بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث، کارت ملی مالک یا نماینده قانونی است.

سردار موسوی پور افزود: در مراکز معاینه فنی، خودرو‌ها از نظر ترمز، آلایندگی، چراغ‌ها، سیستم تعلیق، ایمنی بدنه و سلامت موتور بررسی می‌شوند.

وی درباره وسایل نقلیه دودزا که به دلیل نقص فنی یا فرسودگی، دود غلیظ و آلاینده بیش از حد مجاز تولید می‌کنند، گفت: این خودرو‌ها معمولاً مشکلاتی، چون تنظیم نبودن موتور و کاربراتور یا انژکتور، خرابی سیستم سوخت‌رسانی، نقص در فیلتر هوا یا کاتالیست و استفاده از سوخت بی‌کیفیت یا روغن نامناسب دارند که این موارد باعث انتشار گاز‌های خطرناک مانند منواکسیدکربن، هیدروکربن‌های نسوخته و ذرات معلق می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: از ابتدای پاییز تاکنون بیش از ۱۰۹۰۰ وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شده‌اند. برخورد با این خودرو‌ها در راستای کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.

سردار موسوی پور در پایان گفت: شهروندان عزیز توجه داشته باشند که دریافت گواهی معاینه فنی معتبر و خودروی بدون دود نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است. با مراجعه به مراکز معاینه فنی و رفع نقص‌های احتمالی خودرو، علاوه بر افزایش ایمنی خود و خانواده، سهمی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی در شهر ایفا خواهید کرد.