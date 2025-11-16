پخش زنده
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه در برخی مناطق استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار سطح نارنجی گفت : وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخروقت یکشنبه تا اواسط وقت دوشنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جادههای مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان واهواز، خرمشهر به اهواز مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود : تا اواسط وقت دوشنبه سامانه بارشی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید گاهی تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان (بویژه ارتفاعات شمالی و شرقی و مناطق غربی و بخشهایی از مناطق مرکزی و جنوبی) و وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش و کاهش دید افقی در برخی از نقاط استان و همچنین برخاستن گرد و خاک همرفتی بویژه در مناطق غربی و مرکزی خواهد شد.