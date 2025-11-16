معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در بازدید از پروژه ساخت مرکز درمان ناباروری استان، روند پیشرفت کار را بررسی و دستورات لازم برای رفع موانع و تکمیل طرح طی سال جاری صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهروز خلیلی در جریان بازدید از پروژه ساخت مرکز درمان ناباروری استان با بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، بر لزوم تسریع در روند اجرا و رفع مشکلات موجود تأکید و اظهار کرد: این مرکز با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حال احداث است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز درمان ناباروری شمال‌غرب کشور، بیماران استان اردبیل و مناطق همجوار بی‌نیاز از مراجعه به مراکز سایر استان‌ها یا خارج از کشور خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه در این بازدید هماهنگی‌های لازم برای تسریع در تکمیل پروژه انجام شد، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود این مرکز در سال جاری به بهره‌برداری رسیده و خدمات تخصصی آن در اختیار مردم قرار گیرد.

خلیلی همچنین با اشاره به تجهیز این مرکز به امکانات مدرن درمان ناباروری، ادامه داد: ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند علاوه بر ارائه خدمات داخلی، نقش مؤثری در جذب بیماران خارجی، ایجاد درآمد ارزی و توسعه توریسم درمانی ایفا کند.

وی تصریح کرد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز از طریق تسهیلات تأمین شده و تمامی تجهیزات و فناوری‌ها توسط سرمایه‌گذار خصوصی خریداری شده است.