ثبت بیش از ۳۸ میلیمتر باران در مرکز استان
بارشهای شامگاه شنبه تا صبح امروز یکشنبه، بسیاری از نقاط ایلام را دربر گرفت و براساس اعلام هواشناسی استان، ایلام و ارکواز بیشترین میزان بارندگی را ثبت کردهاند.
مرکز ایلام
؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: از شامگاه شنبه تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، ایستگاههای هواشناسی استان بارشهای قابل توجهی را گزارش کردهاند، به طوریکه بیشترین میزان بارندگی در ایلام با ۳۸.۴ و در ارکواز با ۳۸.۱ میلیمتر ثبت شده است.
وی افزود: در ایوان و سرابله ۳۴ میلیمتر، بدره ۲۹، لومار ۲۸، آبدانان ۲۳، درهشهر ۲۲، هلیلان ۲۰ و دهلران ۱۵ میلیمتر بارش گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به اینکه این بارشها بخشی از سامانه فعال در غرب کشور است، مطرح کرد: این سامانه از روز شنبه وارد ایلام شد و پیشبینی میشود تا پایان امروز بهصورت پراکنده در برخی مناطق ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: شدت بارشها در نواحی مرکزی و شمالی استان بیشتر بوده و همین موضوع موجب افزایش روانآبها و احتمال آبگرفتگی معابر در برخی شهرها شده است، بنابراین توصیه میشود شهروندان در مسیرهای جادهای با احتیاط تردد کنند و دستگاههای امدادی نیز در حالت آمادهباش باشند.
احمدینژاد در پایان تأکید کرد: با خروج تدریجی سامانه بارشی، از فردا شاهد کاهش ناپایداریها خواهیم بود، اما دمای هوا کاهش پیدا میکند و امکان شکلگیری مه صبحگاهی در مناطق سردسیر وجود دارد.