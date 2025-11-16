پخش زنده
بازدید رئیس کل دادگستری گلستان از حوزه قضایی مراوهتپه با طرح مهمی همراه شد، ایجاد دادسرا در شهرستان مرزی برای افزایش سرعت رسیدگیها و تقویت امنیت قضایی مردم و پیگیری حقوق عامه.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئیس کل دادگستری گلستان صبح امروز در رأس هیئتی متشکل از دادستان مرکز استان و مسئولان قضایی استان، از حوزه قضایی مراوهتپه بازدید کرد و روند رسیدگی، نحوه پاسخگویی به مردم و نیازهای این حوزه را از نزدیک بررسی کرد.
یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی راهاندازی دادسرا در مراوهتپه بود. موضوعی که با توجه به کثرت پروندهها و شرایط ویژه مرزی این شهرستان، بهعنوان یک ضرورت برای تقویت پیگیری حقوق عامه مطرح شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در این بازدید دستور داد: بررسیهای لازم انجام و در صورت احراز شرایط مورد نیاز، مقدمات راهاندازی دادسرا بدون تأخیر فراهم شود.
حیدر آسیابی در این بازدید از اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف مراوهتپه هم قدردانی کرد و گفت: در حالیکه میانگین سازش پروندهها در استان ۴۶ درصد است در این شعبه با تلاش اعضا، ۶۱ درصد دعاوی و اختلاف با سازش طرفین ختم میشود که ستودنی است.
رئیس کل دادگستری گلستان در دیدار با کارکنان قضایی و اداری حوزه قضایی مراوه تپه بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از آرای جایگزین حبس تأکید کرد.
وی افزود: رسیدگی سریعتر به پروندههای مسن هم از اولویتهای دادگستری است و و باید تا پایان سال همه شعب نامتعارف، پروندهها را تعیین تکلیف کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید امروز، نیازهای این حوزه قضایی را نیز بررسی کرد تا بافراهم کردن امکانات، بستر برای خدمت رسانی بهتر به مراجعان فراهم شود.
دادستان مرکزاستان هم در این بازدید بر بررسی و پایش پروندههایی که زندانی دارد تاکید کرد.