اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت است که در استان کردستان علی رغم کمبود زمین و شرایط کوهستانی، در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کردستان همین چند روز پیش بود که میزبان وزیر راه و شهرسازی بود و در این سفر تصمیمات خوبی برای کمک به اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و راه سازی گرفته شد.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان با حضور در بخش خبری صبحدم به سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان اشاره کرد و افزود: در این سفر ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های انبوه سازی نهضت ملی مسکن به استان اختصاص یافت.

الیاسی یکی از چالش های مهم اجرای طرح مسکن در استان را تامین زمین خواند و اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده مشکل الحاق زمین در شهرهای استان مرتفع شده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف دولت مدیریت مسکن خانوارهاست، عنوان کرد: در استان کردستان به جای خام فروشی اراضی هشت هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی تعریف شده که در ایجاد اشتغال و تحقق شعار سال سهم ویژه ای خواهد داشت.