به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود گفت: تصاویری از گونه ارزشمند مرال ماده (گوزن قرمز) برای نخستین بار در جنگل‌های شهرستان لنگرود ثبت شد که به دلیل پایش و مراقبت از جمعیت این گونه کمیاب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسین جهش با اشاره به جایگاه مرال به عنوان یکی از نماد‌های تنوع زیستی جنگل‌های هیرکانی، افزود: مرال گونه‌ای حفاظت‌شده و شکار ممنوع است که با تلاش و مراقبت مداوم محیط بانان، تصاویر بی نظیری از این گونه حفاظت شده با وضعیت جسمی مناسب در یک سال گذشته در زیستگاه‌های شهرستان لنگرود ثبت و ضبط شد.

وی با بیان اینکه پیش از این هم تصاویر ۶ رأس مرال نر در ارتفاعات جنگلی لنگرود ثبت شده بود، گفت: زیست طبیعی این گونه‌های ارزشمند اقدامات حفاظتی موفق محیط بانان و پایش منظم زیستگاه‌ها با همکاری جوامع محلی را در منطقه نشان می‌دهد.

حسین جهش از دوستداران طبیعت خواست هنگام ورود به جنگل‌ها از ایجاد سر و صدا، ریختن زباله و یا روشن کردن آتش خودداری کنند تا زیستگاه این گونه حساس دچار آسیب نشود.

مرال یا گوزن قرمز که در زبان محلی به «گاو کوهی» نیز شهرت دارد، بزرگ‌ترین گونه گوزن جنگل‌های هیرکانی است که حضور آن نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود.