پخش زنده
امروز: -
نماینده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم تکواندوی مردان ایران با شکست حریفی از چاد به مرحله یک چهارم نهایی بازیهای همبستگی اسلامی راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی، علی اصغر علیمرادیان نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم مردان ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.
علیمرادیان در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم برابر کاسیمیر بتل از چاد قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر موفق به شکست حریفش شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
پیش از این روژان گودرزی و امیررضا صادقیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.