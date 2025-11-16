معاون اول رئیس جمهور به روسیه میرود
معاون اول رئیس جمهور در صدر هیئتی برای حضور در بیست و چهارمین نشست نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای، فردا دوشنبه به روسیه سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و چهارمین نشست نخستوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در مسکو برگزار میشود.
آقای محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، علاوه بر سخنرانی در این نشست، با برخی مقامات حاضر از کشورهای شرکتکننده، دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
سازمان همکاری شانگهای، متشکل از کشورهایی مانند ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و یک سازمان بینالمللی بهشمار میرود که حداقل ۲۴ درصد از کل مساحت جهان، ۶۵ درصد از مساحت اوراسیا و ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهد و تا سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی آن، حدود ۳۶ درصد از کل تولید ناخالص جهانی بوده است.