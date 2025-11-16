به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در اطلاعیه آموزش و پرورش استان آمده است: نوبت‌گیری طرح ملی سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ ، ویژه متولدین ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ از مهرماه فعال شده است.

اجرای برنامه سنجش بدو ورود، نقش مؤثری در تشخیص به‌موقع وضعیت رشد و آمادگی تحصیلی کودکان دارد و پیگیری آن از سوی والدین امری ضروری است.

نتیجه سنجش، از مدارک الزامی هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه اول ابتدایی است.

والدین گرامی می‌توانند با مراجعه به سامانه سیرت به نشانی http://Sirat۲.medu.ir و انتخاب نقش «والدین»، نسبت به نوبت‌گیری در نزدیک‌ترین مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به‌هنگام رشدی تربیتی اقدام نمایند.

🗂 مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه:

🔸شناسنامه والدین و نوآموز

🔸کارت واکسن

🔸یک قطعه عکس ۴×۳ نوآموز

🔸پرینت برگه نوبت‌گیری

تذکر مهم:

نوبت‌گیری صرفاً در بازه زمانی اعلام‌شده انجام می‌گیرد و در تابستان امکان نوبت‌گیری وجود ندارد.

زمان اجرای سنجش از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا۱۴۰۴/۱۰/۳۰ است از اولیای محترم درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به نوبت‌گیری نوآموزان خود اقدام نمایند.