سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: مشکلات تخصیص ارز به منظور واردات نهادههای دامی برای شرکت پشتیبانی نیز وجود دارد، خیلی از نهادهها را وارد کردهایم، اما منتظر تخصیص ارز آن هستیم تا بتوانیم این محمولهها را به انبارها منتقل کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، پرویز جعفری، سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور، درخصوص کمبود نهادههای دامی در بازار، گفت: وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام تامین ذخایر استراتژیک و راهبردی نهادههای دامی کشور است و این شرکت مطابق با آییننامه توزیع ذخایر راهبردی نهادهها را در بازار توزیع میکند. اگر در این مدت بازار کنترل شده است، بخش عمده این کنترل و ثبات توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده و هر زمان که لازم بوده، شرکت برای تنظیم بازار ورود کرده تا التهاب بازار کاهش یابد.
جعفری ادامه داد: مشکلات تخصیص ارز به منظور واردات نهادههای دامی برای شرکت پشتیبانی نیز وجود دارد. خیلی از نهادهها را وارد کردهایم، اما منتظر تخصیص ارز آن هستیم تا بتوانیم این محمولهها را به انبارها منتقل کنیم.
وی گفت: ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی برای توزیع، آییننامه خاصی دارد و اختیار توزیع آن در شرایط معمولی بهصورت دلخواه نیست، بلکه متناسب با دستورالعملها و شرایط خاص، این ذخایر در بازار توزیع میشود.
سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: ذخایر راهبردی شرکت برای شرایط ویژه در نظر گرفته شده و تاکنون نیز توزیع آن دقیقاً بر اساس آییننامههای مصوب و در زمانهای مورد نیاز انجام شده است.