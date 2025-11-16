

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تیراندازی روز نخست بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) محمد مهدی اشتری در تفنگ بادی ۱۰ متر به مصاف حریفانش رفت.

اشتری بعد از پشت سر گذاشتن مرحله مقدماتی، در مرحله نهایی در میان ۸ تیرانداز با ثبت امتیاز ۱۰۰۸ در جایگاه هفتم قرار گرفت.

اشتری در مرحله مقدماتی و در رقابت با ۱۹ تیرانداز از ۱۱ کشور با کسب ۶۱۷.۷ به عنوان نفر پنجم به جمع ۸ تیرانداز برتر تفنگ بادی راه یافت.