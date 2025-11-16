نمایش فیلم و عکس بخش مسابقه‌ی چهاردهمین جشنواره‌ی فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان از امروز؛ ۲۵ آبان آغاز می‌شود.

نمایش آثار جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان از امروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و دبیر چهاردهمین جشنواره‌ی فیلم و عکس اردیبهشت گفت: نمایش آثار در بخش جنبی جشنواره از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز؛ یکشنبه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۱ در نوبت‌های متفاوت، نمایش فیلم‌های کوتاه در دو بخش ملی و استانی ادامه خواهد داشت.

فرخنده جلالی افزود: در این دوره از جشنواره بیش از۱۳۰ فیلم در گونه‌های مختلف به دبیرخانه‌ی جشنواره رسید که در نهایت ۲۷ اثر با نظر هیات انتخاب آثار به بخش نهایی جشنواره راه پیدا کرد.

وی گفت: همچنین ساعت ۲۰ امشب نمایشگاه آثار عکس پذیرفته شده، در چهاردهمین جشنواره‌ی فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان، گشایش می‌یابد.

جلالی افزود: در این نمایشگاه ۳۲ قطعه تک عکس و ۴ مجموعه عکس از آثار هنرمندان عکاس هرمزگانی در نگارخانه گرمساری فرهنگسرای طوبی برای نمایش عمومی آماده شده است.

فرخنده جلالی افزود: نمایشگاه عکس چهاردهمین جشنواره‌ی اردیبهشت هرمزگان، هر روز از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۱ برای بازدید عموم برپا است.

نمایش آثار چهاردهمین جشنواره‌ی فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان تا ۲۷ آبان در فرهنگسرای طوبی ادامه دارد.