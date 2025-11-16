به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر موسسه نشر آثار امام خمینی (ره) در حاشیه مراسم رونمایی از این کتاب گفت: کتاب مفتاح الهدایه در زمینه شرح کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) است که به قلم آیت الله مقتدایی به رشته تحریر درآمده است و در واقع این کتاب شرحی در خصوص برخی ابواب فقهی کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) است.

حجت الاسلام عباس کمساری با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی افزود: کتاب مفتاح الهدایه به مناسبت هفته کتاب رونمایی شد و در واقع این اثر شرح ابواب قضا، حدود، شهادت و خمس از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) است.

رونمایی از ۳۴ اثر در شرح آثار امام خمینی (ره)

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۳۴ اثر در شرح آثار امام خمینی (ره) در زمینه‌های فقهی، فلسفه، اخلاقی در موسسه نشر آثار امام در قم نگارش یافته است و در هر ماه یک جلد از این آثار رونمایی خواهد شد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در این مراسم با اشاره به اینکه این مراسم در کنار رونمایی کتاب برای تکریم و قدرشناسی از آیت الله مقتدایی است، گفت: وی در طول عمر خودش برای اسلام و انقلاب و مکتب اهل بیت فداکاری کرده است و توانسته منشا اثر زیادی در زمینه علمی باشد.

ایت الله سید هاشم حسینی بوشهری با بیان اینکه آیت الله مقتدایی در حوزه درس خوانده و از خرمن دانش امام خوشه‌ها چیده و از بزرگان حوزه دانش کسب کرده است، افزود: وی از دروس حضرت امام خمینی، آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی بهره‌های علمی و معنوی برده است.

وی جامعیت، زمان شناسی و کسب علومی که در حوزه‌های علمیه متداول بوده است از ویژگی‌های برجسته‌ای آیت الله مقتدایی دانست.