مراسم چهلم زنده یاد محمد کاسبی، پنج‌شنبه ۲۹ آبان، با حضور خانواده، اهالی فرهنگ و هنر و جمعی از مردم در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر روابط عمومی معاونت سیمای رسانه ملی، گفت: این مراسم از ساعت ۱۵ تا ۱۷، با قرائت قرآن آغاز می شود، سخنران این آیین نکوداشت حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مطلق خواهد بود و جمعی از همکاران آن مرحوم نیز به یاد آن هنرمند محبوب و مردمی سخن خواهند گفت .

استاد محمد کاسبی طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، با بازی در مجموعه‌های دیدنی چون «مریم مقدس»، «دلبر آهنی»، «معما»، «خوش رکاب»، «اُ مثبت»، «کاکتوس»، «روح مهربان»، «خوش غیرت»، «پای پیاده»، «صاحبدلان»، «تا صبح»، «حانیه»، «سرنوشت»، «سه در چهار»، «لطفا دور نزنیم»، «زن بابا»، «خوش نشین ها»، «سه دونگ سه دونگ» و «فراموشی»، به یکی از چهره‌های ماندگار و محبوب هنر کشور تبدیل شده بود.