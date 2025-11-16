مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: روش‌های یاددهی و یادگیری باید متنوع باشند؛ این تنوع ضرورتی تربیتی برای پرورش نسلی خلاق و مشارکت‌جو است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نشستی تخصصی و راهبردی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه به گفت‌و‌گو نشست و بر ضرورت تحول بنیادین در دوره ابتدایی به عنوان سنگ بنای تعلیم و تربیت تأکید کرد.

جلسه تخصصی مدیران مدارس ابتدایی با حضور مدیران مدارس ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه و مناطق انزل و نازلو، با هدف تبادل تجارب و هم‌افزایی برای ارتقای کیفیت فرآیند‌های آموزشی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، در آغاز این نشست با بیان اینکه دوره ابتدایی ریشه‌گاه تمدن تربیتی است اظهار نمود: هر اندازه این ریشه استوارتر باشد، تنه و شاخسار نظام آموزشی در پایه‌های بالاتر نیز بارورتر و پویاتر خواهد بود. موفقیت مدارس ما در گرو فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و تبدیل فضای یادگیری به محیطی پویا و الهام‌بخش با اتخاذ رویکرد‌های پژوهش‌محور، بانشاط و خلاق است.

مقام عالی تعلیم و تربیت استان با اشاره به سرعت فزاینده تحولات علمی در جهان، تصریح کرد: آموزش، امروز صرفاً انتقال معلومات نیست، بلکه ساختن انسان خلاق و توانمند برای حضور در عصر فناوری است؛ و تحول دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی قطعی است که باید با جدیت در دستور کار همه مدارس قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از سخنان خود، بر پرهیز از یکسان‌سازی آموزشی تأکید کرد و گفت: نباید برای همه دانش‌آموزان از یک روش ثابت استفاده کرد. هر کودک جهانی مستقل از توانایی‌ها، علایق و سبک‌های یادگیری دارد و مدرسه باید به این تنوع احترام بگذارد.

صمیمی اذعان نمود: روش‌های یاددهی و یادگیری باید متنوع باشند؛ گاه فعالیت فردی، گاه کار تیمی و گاه پروژه‌محور. این تنوع نه یک تجمل، بلکه ضرورتی تربیتی برای پرورش نسلی خلاق و مشارکت‌جو است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تربیت نسل جدید با رویکرد‌های سنتی گذشته ممکن نیست خاطرنشان کردند: دانش‌آموزان باید پیش از فراغت از تحصیل، در پژوهش‌سراها، آزمایشگاه‌های علمی و کارگاه‌های مهارتی، تجربه‌های واقعی زندگی، پژوهش و کار گروهی را فرا گیرند.