طرح تعریض و روکش آسفالت جاده شهر خوزی به وراوی شهرستان مهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار وراوی شهرستان مُهر گفت: طرح تعریض و روکش آسفالت جاده خوزی به وراوی این شهرستان به طول هفت کیلومتر و اعتبار بیش از ۲۷ میلیارد تومان آغاز شد.

محمد احمدیان افزود: در این طرح که به همت اداره کل راه و شهرسازی لارستان آغاز شده علاوه بر تعریض جاده، ساخت ۲ دستگاه پل مخلوط ریزی، بیس ریزی و روکش آسفالت نیز اجرا می‌شود.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.