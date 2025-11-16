رونمایی و جشن امضای کتاب «دیباچه عمر» در یزد
در مراسمی از کتاب «دیباچه عمر، یزد در اسناد تاریخی از تجار شیرازی تا خاندان مرتاض» رونمایی شد.
فرهاد مرتاض افزود: در این کتاب به بررسی گوشههایی از تاریخ بازرگانی، اجتماعی و معماری یزد در دو سده گذشته پرداخته و مروری بر مسیر نظام قضایی، حرفه وکالت و طبابت در سده اخیر بر پایه مدارک و یادگارهایی که از نسلهای خاندان مرتاض را در گذر زمان از زمان فتحعلی شاه قاجار تاکنون داشته است.
وی ادامه داد: کتاب دیباچه عمر/ یزد در اسناد تاریخی از تجار شیرازی تا خاندان مرتاض، در هفت بخش و دو ضمیمه تنظیم شده و بهصورت توأمان به فعالیتهای بازرگانی، اجتماعی، معماری، حقوقی و پزشکیِ خاندان مرتاض و اجدادشان از خاندان تجّار شیرازی میپردازد؛ حرفهها و مسیرهایی که بازتابی از دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی یزد در دو سده اخیر بوده و در ۴۷۸ صفحه طی چهارسال گردآوری و چاپ شده است.
بابایی استاندار یزد در این مراسم از فعالیتهای خیرخواهانه دکتر حاجب مرتاض تشکر و قدردانی کرد و گفت: دکتر مرتاض از افتخارات استان یزد و ایران است که میتواند الگویی برای جوانان امروز و فردا و نسلهای آینده باشد