فرمانده قرارگاه عاشورای نیروی زمینی سپاه پاسداران، گفت: فتنه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه با قدرت‌نمایی جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سردار جلیل بابازاده در یادواره شهدای عملیات والفجر چهار در مسجد معجز اردبیل، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با پشتوانه آمریکا تلاش کرد تا در منطقه معادلات سیاسی و امنیتی را به نفع خود رقم بزند اما جمهوری اسلامی ایران مانع شکل‌گیری همگرایی به نفع رژیم صهیونیستی شد.

وی افزود: بعد از جنگ 12 روزه قدرت‌نمایی پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه فروکش کرده و امروز معادلات این منطقه را جمهوری اسلامی ایران با همراهی کشورهای منطقه تعیین می‌کنند و به هیچ وجه دیگر عرصه برای حضور و فتنه‌انگیزی سردمداران استکبار جهانی فراهم نیست.

فرمانده قرارگاه عاشورای نیروی زمینی سپاه پاسداران تصریح کرد: خون پاک شهدا قطعا رژیم‌های جعلی و مستکبر جهان را از بین خواهد برد و به افزایش قدرت و توان نظام اسلامی کمک خواهد کرد.

بابازاده گفت: کشور ما دارای سرمایه عظیم آگاهی و بصیرت مردمی و عنصر پیش برنده ولایت است و در هر 2 عرصه باید به این توان مضاعف و قدرت و صلابت بی‌نظیر آفرین و احسنت گفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هوشیاری ملت ایران امروز در عرصه جنگ نرم و فتنه‌گری‌های دشمنان مانع از تحقق اهداف و خواب‌های پریشان آنها خواهد شد و زمینه‌ساز یک حرکت بی‌نظیر دفاعی در حفظ صلابت و اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.

فرمانده قرارگاه عاشورای نیروی زمینی سپاه پاسداران اضافه کرد: در این بین باید به این اصل باور داشته باشیم که با محوریت شهدا و ایثارگران جمهوری اسلامی ایران از هر گزند در امان بوده و شرایط برای قدرت‌نمایی کشورمان با تکیه بر عنصر ولایت فقیه مهیا و آماده است.

بابازاده بیان کرد: نه تنها ترسی از دشمنان نداریم بلکه نیروهای مسلح ما در اوج آمادگی قرار دارد و اگر دشمن بخواهد نابخردی انجام دهد، قطعا با جواب دندان‌شکن و محکم نیروهای مسلح ایران روبه‌رو خواهد شد.

وی اوج آمادگی نیروهای مسلح ایران را در قالب قدرت بازدارندگی منطقه یادآور شد و ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هیاهوهای کاذب به دنبال جنگ روانی در کشور هستند اما خودشان هم می‌دانند که هیچ وقت در این کشور نمی‌توانند ردپایی برای خود پیدا کنند.