سه واحد صنفی عرضه مواد غذایی در ایذه که ضوابط بهداشتی را رعایت نمیکردند، با دستور قضایی پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب ایذه با اشاره به پلمب سه واحد صنفی متخلف بهداشتی در این شهرستان گفت : یکی از این واحدها کافه قنادی و دو واحد دیگر کافه رستوران بودهاند.
صادق دقیقیان با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، اعلام کرد: این بازرسیها توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف و سهلانگاری در این حوزه با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص متخلفان پرونده قضائی تشکیل شده و برخورد قانونی لازم معمول خواهد شد.