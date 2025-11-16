به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب ایذه با اشاره به پلمب سه واحد صنفی متخلف بهداشتی در این شهرستان گفت : یکی از این واحد‌ها کافه قنادی و دو واحد دیگر کافه رستوران بوده‌اند.

صادق دقیقیان با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، اعلام کرد: این بازرسی‌ها توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف و سهل‌انگاری در این حوزه با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص متخلفان پرونده قضائی تشکیل شده و برخورد قانونی لازم معمول خواهد شد.