به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست کارگروه عملیاتی وصول مطالبات بانکی گفت: فهرست تسهیلات کلان مشکوک‌الوصول از کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان دریافت و تمامی تسهیلات بانکی از انواع اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی بررسی شده و اقدامات قضایی علیه تسهیلات‌گیرندگان و مدیران متخلف در دستور کار قرار گرفته است.

سیدمحمد موسویان خواستار پیگیری جدی بازپرداخت تسهیلات کلان و مشکوک‌الوصول با مشارکت بانک‌های عامل شد و ادامه داد: نظام بانکی امانت‌دار سرمایه‌های مالی مردم است و منابع بانکی باید به گونه‌ای مدیریت شود که در خدمت اقتصاد و تولید داخلی قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه عملیاتی وصول مطالبات بانکی در استان نیز گفت: از زمان تشکیل این کارگروه تاکنون مطالبات مشکوک‌الوصول زیادی از بانک‌های استان وصول و تسریع و تشدید برخورد با جرایم بانکی، سوءجریان‌ها و سوء‌استفاده‌های منجر به ناترازی بانک‌ها امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

دادستان اصفهان همچنین از راه اندازی شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد و افزود: این اقدام به منظور رسیدگی سریع، متمرکز و تخصصی به حوزه پولی و بانکی است و این پرونده‌ها با عنوان‌های مجرمانه‌ای از جمله اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در دستگاه قضایی استان رسیدگی می‌شود.

موسویان از تسهیلات‌گیرندگان نیز خواست هرچه سریع‌تر نسبت به بازپرداخت آن قبل از تشکیل پرونده قضایی اقدام کنند چرا که با اشد مجازات قانونی رو‌به‌رو خواهند شد.