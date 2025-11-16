مراسم استقبال از کاروان شهدا ؛ فردا در شیراز
مراسم استقبال از کاروان پیکرهای شهدای دفاع مقدس در دروازه قرآن برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت فارس از استقبال کاروان شهدا تحت عنوان «شاهدان بصیر» فردا با استقبال یگانهای نیروهای مسلح مستقر در استان خبرداد و گفت: شهدای دوران دفاع مقدس این کاروان شامل پیکر مطهر ۱۶ شهید گمنام و یک شهید با نام است.
رسول رحمتی با بیان اینکه آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای کاروان «شاهدان بصیر» ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۶ آبانماه در محل دروازه قرآن شیراز برگزار خواهد شد گفت: این مراسم با حضور مسئولان لشکری و کشور در استان برگزار میشود و شهدا بعداز مراسم استقبال به سطح استان منتقل خواهند شد تا عموم مردم از حضور شهدا بهرهمند شوند .
رحمتی با اشاره به اینکه پیکر یکی از شهدا بانام میباشد که با آزمایش دی انای مشخص شده و با درخواست خانواده این شهید گرانقدر پیکر آن شهید والامقام که در یکی از استانهای کشور بصورت شهید گمنام خاکسپاری شده بود همراه با شهدای گمنام به استان منتقل خواهد شد و در زادگاه خود خاکسپاری میشود.
او تصریح کرد: تعداد شش تن از این شهدای گمنام در نقاط مختلف در استان (شهرستانهای قیروکارزین، جهرم، شیراز و نورآباد) خاکسپاری و تعداد ۱۰ تن از شهدا که بصورت مهمان و در جهت استفاده مردم شهید پرور استان از معراج شهدای گمنام مرکز گرفته شده است که بعداز مراسمها به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل خواهند گشت.