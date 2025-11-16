مسئول دفتر عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان فردا دوشنبه میزبان ۶ شهید خوشنام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام کمال جهانبخشی در جلسه برنامه‌ریزی حرم تا حرم استان اظهار کرد: این استان فردا دوشنبه میزبان ۶ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس است که از مسیر یاسوج-شیراز وارد شهر یاسوج می‌شوند.

وی افزود: سه شهید در استان تشییع می‌شود و سه شهید به صورت امانی در استان هستند.

مسئول دفتر عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: این شهدای والامقام در محوطه دانشگاه فرهنگیان و ستاد کنگره شهدای یاسوج به خاک سپرده می‌شود و یکی دیگر از شهدا در گچساران تدفین می‌شود.