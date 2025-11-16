مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به سالروز ثبت جهانی روستای اصفهک گفت: این اقدام نشانگر اصالت، تمامیت، معماری بومی‌محور و تداوم حیات فرهنگی روستای اصفهک است که آن را به نمادی کم‌نظیر از زیست‌پذیری پایدار در پهنه کویر تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید احمد برآبادی ضمن تبریک سالروز ثبت جهانی روستای اصفهک به مردم استان، شهرستان طبس و اهالی این روستا گفت: اصفهک ، نماد میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار روستایی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این موفقیت حاصل تلاش هماهنگ مردم، مسئولان، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان گردشگری است که با پایبندی به اصول حفاظت، مرمت‌های اصالت‌محور و پژوهش‌های مردم‌نگاری، در حفظ هویت تاریخی اصفهک نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی گفت : اصفهک امروز نه‌ تنها یک مقصد گردشگری مسئولانه است، بلکه الگویی موفق برای توسعه پایدار روستایی و پیوند میان میراث فرهنگی، زیست‌بوم محلی و معیشت جامعه میزبان به شمار می‌رود.

برآبادی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایدار، جایگاه جهانی اصفهک به فرصت‌های فرهنگی و اقتصادی مؤثر برای منطقه تبدیل شود و از همه تلاشگران این مسیر قدردانی کرد.

روستای اصفهک یکی از جاذبه‌های گردشگری زیبا در فاصله ۳۸ کیلومتری شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی است. این روستای کویری و تاریخی با معماری سنتی و خانه‌های خشتی و گلی، یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود و به خاطر بافت قدیمی و معماری خاص خود در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ثبت شده است.