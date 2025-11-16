یک کشته و دو مصدوم در حادثه رانندگی در محور بردسکن به سبزوار
برخورد یک دستگاه تریلی با کامیون در محور بردسکن به سبزوار، یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی گفت: این حادثه، عصر دیروز در کیلومتر ۴۰ این محور رخ داد که ، یک تیم امدادی از پایگاه امداد و نجات شهید موسوی بردسکن به محل حادثه اعزام شدند.
منیری افزود: دو مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه امدادی توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی اضافه کرد: یک نفر نیز در این سانحه جان خود را از دست داد که پس از یک عملیات ۴ ساعته رهاسازی، پیکر وی تحویل عوامل انتظامی شد.
منیری گفت:کارشناسان پلیس در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.