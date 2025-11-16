پخش زنده
رئیس انجمن بیماران کلیوی استان اردبیل، گفت: در حال حاضر ۷۱۱ نفر از بیماران کلیوی در استان اردبیل تحت پوشش این انجمن هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدصادق جمالی در مراسم پاسداشت هفته کمک به بیماران کلیوی و دیالیزی در اردبیل، اظهار کرد: انجمن سالها است که در حوزههای مختلف حمایت و همراهی خود را از بیماران کلیوی انجام میدهد تا بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.
وی افزود: از ۷۱۱ نفر بیمار کلیوی تحت پوشش این انجمن، ۴۲۷ نفر در اردبیل با بیشترین آمار و ۱۰۹ نفر در پارسآباد در رده بعدی از مزایای انجمن در ابعاد معیشتی، تأمین کمک هزینه درمانی و سایر بخشها استفاده میکنند.
رئیس انجمن بیماران کلیوی استان اردبیل تصریح کرد: ما سعی میکنیم تا هزینه رفت و برگشت بیماران کلیوی مراجعهکننده از سایر شهرستانها را برای دیالیز پرداخت کرده و به نوعی با تهیه بستههای غذایی و پرداخت هزینههای درمانی در خدمت این بیماران باشیم.
جمالی گفت: ما قدردان خیرین و بیمه سلامت هستیم که در پوشش بیمهای یاریگر ما بوده و انجمن را در انجام وظایف و رسالت خود کمک کردند که قطعا وثوق خیرین به این انجمن بزرگترین سرمایه و دارایی این مجموعه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش روزافزون تعداد بیماران و مراجعه این افراد با گرفتاریهای متعدد کار را برای انجمن سخت کرده، اما سعی ما بر این است تا با گسترش فعالیتها و تأمین زمین نسبت به راهاندازی درمانگاههای تخصصی با تجهیزات و امکانات به روز تلاش و مجاهدت جدی داشته باشیم.
مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل نیز در این مراسم اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه بیماران دیالیزی است که به صورت رایگان پرداخت میشود.
وحید خلیلاللهی بیان کرد: هر ماه ۹ میلیارد تومان بیمه سلامت خدمات رایگان از بابت هزینه دیالیز به بیماران کلیوی پرداخت میکند که این بیماران در ردیف ۱۳۳ نوع بیمار صعبالعلاج و خاص هستند که هر سال بر تعداد آنها افزوده میشود.
وی در ادامه یادآور شد: از این تعداد بیماران، ۴۰ هزار و ۱۲۰ نفر آنها نشاندار شده تا خدمات ویژهای را به آنها انجام دهیم که بیماران دیالیزی و کلیوی جز آنها هستند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل سقف پاداش اهدای کلیه به هر نفر متقاضی را ۱۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: سقف استانی پرداخت هر بیمار صعبالعلاج نیز ۸۵ میلیون تومان است که سعی ما بر این است تا هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد بر این رقم بیفزاییم.