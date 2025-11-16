به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدصادق جمالی در مراسم پاسداشت هفته کمک به بیماران کلیوی و دیالیزی در اردبیل، اظهار کرد: انجمن سال‌ها است که در حوزه‌های مختلف حمایت و همراهی خود را از بیماران کلیوی انجام می‌دهد تا بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.

وی افزود: از ۷۱۱ نفر بیمار کلیوی تحت پوشش این انجمن، ۴۲۷ نفر در اردبیل با بیشترین آمار و ۱۰۹ نفر در پارس‌آباد در رده بعدی از مزایای انجمن در ابعاد معیشتی، تأمین کمک هزینه درمانی و سایر بخش‌ها استفاده می‌کنند.

رئیس انجمن بیماران کلیوی استان اردبیل تصریح کرد: ما سعی می‌کنیم تا هزینه رفت و برگشت بیماران کلیوی مراجعه‌کننده از سایر شهرستان‌ها را برای دیالیز پرداخت کرده و به نوعی با تهیه بسته‌های غذایی و پرداخت هزینه‌های درمانی در خدمت این بیماران باشیم.

جمالی گفت: ما قدردان خیرین و بیمه سلامت هستیم که در پوشش بیمه‌ای یاریگر ما بوده و انجمن را در انجام وظایف و رسالت خود کمک کردند که قطعا وثوق خیرین به این انجمن بزرگترین سرمایه و دارایی این مجموعه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش روزافزون تعداد بیماران و مراجعه این افراد با گرفتاری‌های متعدد کار را برای انجمن سخت کرده، اما سعی ما بر این است تا با گسترش فعالیت‌ها و تأمین زمین نسبت به راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی با تجهیزات و امکانات به روز تلاش و مجاهدت جدی داشته باشیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل نیز در این مراسم اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه بیماران دیالیزی است که به صورت رایگان پرداخت می‌شود.

وحید خلیل‌اللهی بیان کرد: هر ماه ۹ میلیارد تومان بیمه سلامت خدمات رایگان از بابت هزینه دیالیز به بیماران کلیوی پرداخت می‌کند که این بیماران در ردیف ۱۳۳ نوع بیمار صعب‌العلاج و خاص هستند که هر سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: از این تعداد بیماران، ۴۰ هزار و ۱۲۰ نفر آنها نشاندار شده تا خدمات ویژه‌ای را به آنها انجام دهیم که بیماران دیالیزی و کلیوی جز آنها هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل سقف پاداش اهدای کلیه به هر نفر متقاضی را ۱۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: سقف استانی پرداخت هر بیمار صعب‌العلاج نیز ۸۵ میلیون تومان است که سعی ما بر این است تا هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد بر این رقم بیفزاییم.