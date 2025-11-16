به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ زیبایی‌های دست نخورده چشمه ناز و تنگ دالان و منطقه شمس آباد و سواحل طبیعی کوه‌های سر به فلک کشیده و جنگل‌های انبوه، منطقه تگردشگری کم نظیری در استان بوجود آورده است که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

این مجموعه بی نظیر با دارابودن امکانات لازم درتمام فصول سال پذیرای هزاران گردشگر و مسافری است که به سرزمین هزار چشمه سفر می‌کنند.

شمس آباد ونک در ۶ کیلومتری جنوب غربی شهر ونک (۳۰ کیلومتری از مرکز شهرستان) قرار دارد.