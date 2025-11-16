پخش زنده
شمس آباد ونک از توابع شهرستان سمیرم یکی از زیباترین و بکرترین تفرج گاههای این شهرستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ زیباییهای دست نخورده چشمه ناز و تنگ دالان و منطقه شمس آباد و سواحل طبیعی کوههای سر به فلک کشیده و جنگلهای انبوه، منطقه تگردشگری کم نظیری در استان بوجود آورده است که چشم هر بینندهای را خیره میکند.
این مجموعه بی نظیر با دارابودن امکانات لازم درتمام فصول سال پذیرای هزاران گردشگر و مسافری است که به سرزمین هزار چشمه سفر میکنند.
شمس آباد ونک در ۶ کیلومتری جنوب غربی شهر ونک (۳۰ کیلومتری از مرکز شهرستان) قرار دارد.