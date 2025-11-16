پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مراسم اختتامیه بازیهای بازیسازی از ایده تا اجرا شامل بوت کمپ تخصصی، آموزشی و مسابقهای با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
این روداد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد.
سرپرست اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان گفت: امسال سومین سال است که این رویداد در استان برگزار میشود.
رمضانی هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی پتانسیلها، توانمندسازی و توسعه سهم دیجیتال و ظرفیت سازی بازیهای رایانهای جایگزین بازیهای مخرب خارجی عنوان کرد و افزود: در این رویداد ۱۲۰ نفر ثبت نام کردند که در مرحله نخست پس از بررسی ۶۰ نفر پذیرفته شدند؛ ۲۰ گروه سه نفره از ۱۷ آبان در این رویداد به مدت ۸ روز با یکدیگر رقابت کردند.
وی گفت:همچنین برگزاری دورههای آموزشی بازیهای رایانهای در این ۸ روز از جمله برنامههای این رویداد بود که علاقهمندان و دانشجویان در آن شرکت کردند.
در پایان تیمهای اول تا سوم معرفی و از آنان تجلیل شد.