به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مراسم اختتامیه بازی‌های بازی‌سازی از ایده تا اجرا شامل بوت کمپ تخصصی، آموزشی و مسابقه‌ای با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

این روداد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان گفت: امسال سومین سال است که این رویداد در استان برگزار می‌شود.

رمضانی هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی پتانسیل‌ها، توانمندسازی و توسعه سهم دیجیتال و ظرفیت سازی بازی‌های رایانه‌ای جایگزین بازی‌های مخرب خارجی عنوان کرد و افزود: در این رویداد ۱۲۰ نفر ثبت نام کردند که در مرحله نخست پس از بررسی ۶۰ نفر پذیرفته شدند؛ ۲۰ گروه سه نفره از ۱۷ آبان در این رویداد به مدت ۸ روز با یکدیگر رقابت کردند.

وی گفت:همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی بازی‌های رایانه‌ای در این ۸ روز از جمله برنامه‌های این رویداد بود که علاقه‌مندان و دانشجویان در آن شرکت کردند.

در پایان تیم‌های اول تا سوم معرفی و از آنان تجلیل شد.