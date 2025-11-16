به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ ارسلان خادمیان، فرمانده انتظامی گچساران گفت: با مراجعه جمعی از شهروندان مبنی بر مسدودی حسابشان و ارائه مرجوعه قضائی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

خادمیان افزود: در بررسی پرونده‌ها مشخص شد شاکیان پس از فروش طلای خود در سایت دیوار، پولی که به حساب آنها واریز شده از طریق فرد کلاهبرداربوده که با کلاهبرداری اینترنتی از سایر شهروندان، پول را به حساب فروشندگان طلا واریز و از این طریق قصد پولشویی داشت.

خادمیان ادامه داد: حساب شاکیان بابت پول سرقتی واریزی از سوی کلاهبردار، مسدود شده و فروشنده متهم به پرونده کلاهبرداری از سوی دیگر هموطنان می‌ شد.

وی بیان کرد: باهماهنگی قضایی و اقدامات فنی و تخصصی شبانه روزی کارشناسان پلیس فتا شهرستان، متهم به هویت معلوم در شهر دوگنبدان شناسایی و در عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و متهم به کلاهبرداری ۵ میلیارد ریالی اعتراف، دراین زمینه پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

فرمانده انتظانی گچساران عنوان کرد: شهروندان اگر قصد فروش طلا در فضای مجازی را دارند مراقب افراد کلاهبردار باشند چراکه در صورت بی‌احتیاطی، هم طلای خود را از دست داده و هم متهم به کلاهبرداری شده و پول کلاهبرداری شده از دیگران را باید پس بدهند.

وی به شهروندان توصیه کرد: جهت فروش مطمئن طلا و زیورآلات خود حتماً از طلافروشی‌های دارای مجوز در سطح بازار اقدام کنند، اگرهم قصد فروش در فضای مجازی را دارند، معاملات راحضوری انجام داده و احراز هویت فرد خریدار از طریق تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی شخص انجام دهند و شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک بصورت شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ (پلیس فتا) تماس بگیرند.