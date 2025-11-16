به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: در راستای مبارزه با کالای قاچاق، مرزبانان هنگ مرزی خوی با اشراف اطلاعاتی و عملیات‌های غافلگیرانه، طی چند رشته عملیات منسجم توانستند ۸ کیلوگرم نقره، ۳۲۰۰ هزار پاکت سیگار، ۶۰ کیلو گرم چای، ۱۸۰ قلم لوازم آرایشی، ۱۱۷۱۹ قلم دارو، ۶۰ عدد دارو حیوانی، ۶۸۱۲ عدد تجهیزات پزشکی و چندین قلم کالای قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش گذاری ۳۰ میلیارد ریالی کشفیات توسط کارشناسان، اظهار کرد: در این عملیات ۲۸ متهم دستگیر و ۱۱ دستگاه خودرو توقیف شد.

سردار احمدی با اشاره به امنیت کامل مرزها، تصریح کرد: قاچاقچیان و حاملان کالا بدانند که لحظه‌ای از رصد نیرو‌های جان بر کف مرزبانی مخفی نخواهند ماند و مرزداران این استان با نهایت تلاش و شجاعت به صورت شبانه روزی، به نگهبانی از این آب و خاک می‌پردازند تا هم میهنان عزیزمان از گزند کوچک‌ترین آسیب‌ها در امان باشند.