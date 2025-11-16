پخش زنده
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در نشست معرفی نتایج «پیمایش ملی بازیکنان بازیهای دیجیتال» اعلام کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون هفت دوره از این پیمایش انجام شده و تازهترین نتایج حاکی از تغییراتی معنادار در الگوی بازی رایانهای در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرزانه شریفی با اشاره به پیمایش اخیر که با همکاری مرکز افکارسنجی ایسپا انجام شده، گفت: «در این دوره از میان ۲۰ هزار و ۹۰۱ نفر پاسخگو، نزدیک به سه هزار بازیکن حرفهای شناسایی شدند که گزارش روششناسی آن به طور کامل منتشر شده است.»
به گفته او، مهمترین یافته این طرح، کاهش تعداد بازیکنان کشور از ۳۴ میلیون نفر به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال 1404 است. در این میان، ۳۸ درصد بازیکنان را زنان و ۶۱ درصد را مردان تشکیل میدهند و کاربران به طور میانگین روزانه ۸۳ دقیقه از زمان خود را صرف بازیهای دیجیتال میکنند.
شریفی با اشاره به تغییرات سنی بازیکنان افزود: «بررسیها نشان میدهد میانگین سن بازیکنان امسال افزایش یافته و گروههای نوجوان، جوان و بزرگسال همچنان بیشترین سهم را در مصرف بازیهای دیجیتال دارند.»
در بخش جغرافیایی، استان سمنان کمترین و استان هرمزگان بیشترین نسبت بازیکنان را در سطح کشور به خود اختصاص دادهاند. همچنین بر اساس این پیمایش، تعداد بازیکنان حرفهای کشور به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است.
طبق نتایج، نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال بیشترین زمان روزانه را صرف بازی میکنند. از نظر سبک بازی نیز، کودکان به بازیهای تفننی و ورزشی گرایش دارند و با افزایش سن علاقه به بازیهای رقابتی، ورزشی و اکشن رشد مییابد. بر اساس یافتههای پژوهش، محبوبیت بازیهای ورزشی تقریباً در تمام گروههای سنی روندی ثابت دارد.