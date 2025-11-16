به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استادیار اینترونشنال کاردیولوژی گروه بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: قلب انسان دارای چهار دریچه شامل آئورت، میترال، پولمونر و تریکاسپید است و ما طی سال‌های گذشته موارد متعددی از درمان غیرجراحی دریچه‌های آئورت و میترال را با موفقیت انجام داده بودیم، اما این بار یکی از نخستین موارد درمان غیرجراحی مربوط به دریچه پولمونر انجام گردید.

دکتر سیدمحمدرضا افشانی افزود: بیمار ۳۰ ساله به دلیل بیماری مادرزادی قلب، یک بار در سال ۱۳۸۵ و بار دیگر در سال ۱۴۰۲ تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود. با این حال، مدت کوتاهی پس از عمل دوم، دریچه پولمونر وی دوباره دچار تنگی شدید و نارسایی قابل توجه شد. از آنجا که انجام جراحی باز برای سومین‌بار با خطرات و پیچیدگی‌های بیشتری همراه بود، پس از مشورت با همکاران، تصمیم گرفتیم از روش غیرجراحی استفاده کنیم که خطر آن به‌مراتب کمتر است.

وی ادامه داد: این عمل با بی‌حسی موضعی از طریق کشاله ران و بدون نیاز به بیهوشی عمومی انجام می‌شود. در این روش از طریق رگ، وارد قلب شده و سپس به دریچه پولمونر دسترسی پیدا می‌کنیم و دریچه جدید را به‌صورت کاملاً غیرجراحی در محل مناسب تعبیه می‌نماییم.

دکتر افشانی با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن این عمل اظهار کرد: خوشبختانه عمل بدون مشکل انجام شد و دریچه در همان روز و همچنین روز بعد، توسط همکاران فوق‌تخصص اکو قلب بررسی گردید و نتایج نشان داد دریچه در جای کاملاً مناسب قرار گرفته و هیچ‌کدام از علائم تنگی یا نارسایی مشاهده نشد؛ وضعیت عمومی بیمار نیز بسیار خوب گزارش شد. بیمار پس از سه روز تحت نظر بودن با حال عمومی مساعد از بیمارستان مرخص شد. ادامه بررسی‌ها و پیگیری‌ها برای این بیمار نیز به‌صورت سرپایی انجام می‌شود.