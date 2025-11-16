جلوگیری شهرداری سبزوار از تضییع بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از حقوق بیتالمال
شهرداری سبزوار موفق به حفظ بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از حقوق بیتالمال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری سبزوار گفت: تیم حقوقی این شهرداری در سال ۱۴۰۳ و هشت ماه نخست ۱۴۰۴ توانسته است از تضییع بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از حقوق بیتالمال جلوگیری کند.
قاسم قاسمی اظهارکرد: در مدت ۲۰ ماه اخیر، ۸۶ پرونده قضایی منجر به صدور رأی به نفع شهرداری سبزوار شده است. ارزش این پروندهها بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و بیشتر آنها مربوط به اراضی واقع در معابر و خیابانهای شهر است.
وی افزود: اشخاصی در مراجع قضایی علیه شهرداری طرح شکایت کرده بودند، اما تیم حقوقی با جمعآوری مستندات لازم و ارائه آنها به مقام قضایی توانست از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند و آرای محاکم به نفع شهرداری صادر شد.
سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری سبزوار تصریح کرد: از مجموع ۸۶ پرونده طی ۲۰ ماه اخیر به ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از ابتدای امسال تاکنون به ثبت رسیده است.