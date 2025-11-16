به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری سبزوار گفت: تیم حقوقی این شهرداری در سال ۱۴۰۳ و هشت ماه نخست ۱۴۰۴ توانسته است از تضییع بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال جلوگیری کند.

قاسم قاسمی اظهارکرد: در مدت ۲۰ ماه اخیر، ۸۶ پرونده قضایی منجر به صدور رأی به نفع شهرداری سبزوار شده است. ارزش این پرونده‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و بیشتر آنها مربوط به اراضی واقع در معابر و خیابان‌های شهر است.

وی افزود: اشخاصی در مراجع قضایی علیه شهرداری طرح شکایت کرده بودند، اما تیم حقوقی با جمع‌آوری مستندات لازم و ارائه آنها به مقام قضایی توانست از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند و آرای محاکم به نفع شهرداری صادر شد.

سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری سبزوار تصریح کرد: از مجموع ۸۶ پرونده طی ۲۰ ماه اخیر به ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از ابتدای امسال تاکنون به ثبت رسیده است.