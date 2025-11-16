

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جودو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) در توکیو پیگیری شد.

در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم این رقابت ها، امیرمحمد دفتری پس از غلبه بر جودوکا آمریکایی در دور نخست، موفق شد در دور دوم حریفی از فرانسه را شکست دهد. او در دور سوم مقابل نماینده قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و از صعود به فینال این وزن بازماند.

دفتری در آخرین مبارزه خود مقابل نماینده اوکراین مغلوب شد و در جایگاه پنجم ایستاد.