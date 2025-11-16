برنامه‌ریزی‌ها در راستای ورود شورای حل اختلاف به برخی پرونده‌های امنیتی و خانواده در استان اصفهان در حال اجرا است.

ورود شورای حل اختلاف به برخی پرونده‌های امنیتی و خانواده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشست فعالان و کارکنان شورای حل اختلاف استان با اشاره به نقش پررنگ شورای حل اختلاف در مختومه شدن بسیاری از پرونده‌های قضایی گفت:استان اصفهان در امر توسعه موثر شورا‌های حل اختلاف جزء پنج استان اول کشور به‌شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام جعفری ادامه داد: رفع مشکلات و لزوم بهبود معیشت کارکنان شورای حل اختلاف انتظار به حقی است که مسوولان استانی و کشوری به طور جدی در تلاش برای رفع آن هستند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر شورا‌های حل اختلاف مبنی بر در نظر گرفتن ملاحظات لازم برای ورود به برخی پرونده‌های امنیتی و خانواده گفت: برنامه‌ریزی در استان در راستای تحقق این امرآغاز شده است.

حجت‌الاسلام جعفری ادامه داد: در استان اصفهان ۳۸ درصد از پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند به صلح ختم شده و تلاش بر این است تا با استفاده از ظرفیت فرهنگی و مذهبی مردم استان و وجود بیش از ۲۴ هزار شهید و ۵۰ هزار جانباز در این استان که بیانگر روحیه ایثار و از خودگذشتگی مردم اصفهان است؛ با توسعه کمی و کیفی عملکرد شورا‌های حل اختلاف این آمار را به مرز ۵۰ درصد برسانیم.

در این نشست از قضات و کارکنان برتر شورای حل اختلاف استان تجلیل شد.