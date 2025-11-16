پخش زنده
فروش نقدی (دو مرحلهای) و تسهیلاتی انواع محصولات شرکت سایپادیزل با قیمت قطعی از فردا ۲۶ آبان ماه آغاز میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، در طرح فروش نقدی، محصولات سایپادیزل شامل کشنده KL۴۶۵ (۴×۲)، کشنده KX۵۲۰ (۴×۲)، کامیون کمپرسی KC۴۶۵ و فوتون ۶ تن بدون خواب M۴ با تحویل فوری، قیمت قطعی و تعداد محدود عرضه میشوند.
در طرح فروش تسهیلاتی، خودروی کمپرسی KC۴۶۵ (۶×۴) با قیمت قطعی و اقساط ۲۴ماهه ارائه میشود.
گفتنی است؛ در طرح فروش نقدی، پس از وصول چک مرحله دوم (۳۰ روز پس از ثبتنام اولیه)، خودرو به مشتری تحویل میشود. همچنین در طرح فروش تسهیلاتی، پس از تکمیل مدارک و تأییدیه بانک، خودرو به خریدار تحویل خواهد شد.
طرحهای فروش سایپادیزل از ساعت ۱۰ صبح فردا ۲۶ آبان ماه آغاز میشود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی:https://esales.saipadiesel.ir/ انجام میشود.