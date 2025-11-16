به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ گفت: عملیات آزادسازی و رفع تصرف اراضی تملیکی واقع در محدوده مخزن سد زاینده‌رود، روستای مشهدکاوه از توابع چادگان، با نظارت مراجع مربوطه، اجرا شد.

احمدرضا صادقی افزود: در این عملیات بدون بروز هرگونه تنش یا درگیری حدود ۲۰ هکتار از اراضی تملیکی از تصرف‌های غیرمجاز پاک سازی شده است.

وی از تداوم اقدامات نظارتی دقیق تا اجرای کامل طرح و جلوگیری از هرگونه تصرف مجدد به اراضی تأکید کرد.

سد زاینده‌رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سد‌های مرکز کشور در سال ۱۳۴۹ با ظرفیت افزون بر ۱.۲ میلیارد مترمکعب بهره‌برداری شد، این سد قوسی شکل در۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.