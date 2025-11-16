برای شناسایی پرندگان آلوده به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان؛
پایش زیستگاههای حیات وحش و تالابهای کهگیلویه و بویراحمد
پایش زیستگاههای حیات وحش و تالابها و منابع آبی برای شناسایی پرندگان آلوده به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و شکارچیان غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: تاکنون هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در استان گزارش نشده، اما محیطبانان استان در حال پایش منابع آبی برای شناسایی موارد مشکوک هستند.
وی بیان کرد: با وجود احتمال ابتلای پرندگان مهاجر به این بیماری، شکارچیان و خانوادههای آنان در معرض خطر هستند.
پاکباز یادآور شد: تالابهای "بَرم اَلوان" بهمئی، "مور زرد" زیلایی همچنین رودخانههای "بِشار"، "زهره، "تنگ سرخ" و سدهای کوثر، "مارون"، "امام زاده قاسم" و "چم شیر" ۱۰ سایت پرنده پذیر استان است که سالانه میزبان پرندگان مهاجر زیادی هستند.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری فوق حاد ویروسی است که پرنده آلوده به ویروس، آلودگی را از طریق ترشحات دفع میکند.
وی تاکید کرد: شهروندان میتوانند مشاهدات خود درباره موارد مشکوک به آنفولانزای فوق حاد پرندگان را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: پرندگان مهاجر از گروههای اگرت، حواصیل، اردک، باکلان و کشیم هستند که با توجه به شرایط توپوگرافی، اقلیمی و وجود زیستگاههای مناسب، هر ساله آبگیرهای کهگیلویه و بویراحمد را برای سکونت انتخاب میکنند که البته امسال به علت خشکسالی شمار آنان کاهش یافته است.
او یادآور شد: هنوز سرشماری در زیستگاهظهای حیات وحش میزبان پرندگان مهاجر در استان انجام نگرفته، اما برآوردهای چشمی محیط بانان نشان میدهد شمار آنان کاهش چشمگیر یافته است.
به گفته کارشناسان و براساس آمار سالهای گذشته ۷۰ درصد از پرندگان مهاجرت کننده به کهگیلویه و بویراحمد آبزی و ۳۰ در صد نیز کنارآبزی هستند.